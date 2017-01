Le Président Kagame du 9-12 janvier en Inde pour une visite d’Etat

Kigali: Le Président rwandais Paul Kagame est attendu en Inde dans le cadre d’une une visite d’Etat qu’il va y effectuer du 9-12 Janvier 2017.



Selon le Ministère indien des Affaires Etrangères, le Président Kagame va se rendre dans le sous-continent indien sur invitation du Premier Ministre de ce pays Narendra Modi.



Les deux hommes d’Etat vont avoir un entretien officiel le 09 janvier 2017 à Gandhinagar, la capitale de l'État du Gujarat, situé dans l'ouest de l'Inde. Une importante délégation d’hommes d’affaires rwandais sera du voyage.



Le Président Kagame va prendre part au huitième «Vibrant Gujarat Global Summit » organisé par le gouvernement de l'État du Gujarat à Gandhinagar.



Le «Vibrant Gujarat Global Summit» est un sommet qui rassemble des piliers de l’industrie, les investisseurs de l’Inde et du monde entier, associations, organismes de développement économique, éminents diplomates, experts sectoriels et conseillers politiques supérieurs.



Cet évènement prévu le 10 janvier verra la participation des hauts représentants de Gouvernements, d’industries, de professionnels, d’experts et d’académiciens venant du monde entier.



Le président Kagame prononcera par un ailleurs un discours sur le Rwanda au Sommet National sur le Business prévu dans la même métropole. (Fin)