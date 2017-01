Le Président Kagame au Mali pour le Sommet Afrique-France

Kigali: Le Président rwandais, Paul Kagame, et son épouse, Jeannette Kagame, sont arrivés ce vendredi 13 janvier à Bamako, la capitale du Mali, pour participer au Sommet Afrique-France.



Le Président Kagame qui entretient des relations houleuses avec la France à cause d’un litige sur le génocide est moins habitué à ce genre de sommet.



Plus de 30 chefs d'Etat et de gouvernement, d'Afrique francophone mais aussi anglophone, sont attendus ce vendredi et samedi pour ce sommet Afrique-France.



Ce sommet est placé sous le thème du partenariat, de la paix et de l'émergence, dans la foulée d'une conférence des ministres des Affaires étrangères et d'un forum économique. (Fin)