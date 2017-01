L’ex président gambien Yahya Jammeh accepte de quitter le pouvoir

Kigali: Yahya Jammeh a annoncé samedi à la télévision d’État gambienne qu'il allait quitter le pouvoir peu après avoir rencontré les présidents mauritanien et guinéen.

«J'ai décidé aujourd'hui en conscience de quitter la direction de cette grande nation, avec une infinie gratitude envers tous les Gambiens», a-t-il déclaré.



«Ma décision d'aujourd'hui n'a pas été dictée par quoi que ce soit d'autre que l'intérêt suprême de vous, le peuple gambien, et de notre cher pays», a-t-il assuré.



Les troupes sénégalaises et de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont entrées jeudi en Gambie pour forcer Yahya Jammeh à céder le pouvoir à Adama Barrow, vainqueur de l’élection du 1er décembre, dont il conteste les résultats.



Cette opération baptisée «Restaurer la démocratie» a été lancée peu après la prestation de serment d'Adama Barrow à l'ambassade gambienne à Dakar, la capitale sénégalaise, où il est accueilli depuis le 15 janvier à la demande de la Cédéao (Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest).



Mais l’opération «Restaurer la démocratie» a été suspendue pour donner de la chance à la «dernière médiation» conduite par les présidents guinéen et mauritanien. Selon le gouvernement sénégalais, environ 45.000 personnes seraient arrivées au Sénégal en provenance de la Gambie par crainte des troubles ou des violences. (Fin)