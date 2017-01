Le prêtre fondateur du Parti «Ishema ry’u Rwanda» ou «Fierté du Rwanda» arrive au pays ce soir

Kigali: Le prêtre fondateur du Parti «Ishema ry’u Rwanda» ou «Fierté du Rwanda», Thomas Nahimana (photo), et son équipe de campagne électorale, arrivent au pays ce 23 Janvier 2017 dans la soirée à19h20 à bord du Vol KLM 537 et en provenance de Paris, selon un communiqué signé par le Secrétaire Général de ce parti, Chaste Gahunde.

L’Abbé Nahimana et son équipe avaient été interdits d’entrer au Rwanda le 23 Novembre dernier. Ils avaient été bloqués à Nairobi. C’est le Président Kagame en personne qui a désavoué cette mesure et autorisé le retour de ces Rwandais désireux de rentrer et de faire de la politique dans leur pays.



Toujours selon ce communiqué, à leur arrivée à l’aéroport de Kanombe, Nahimana prendra son temps pour saluer ceux qui seront venus l’accueillir et répondre à quelques questions de la presse. Ce n’est que le lendemain mardi qu’une conférence de presse sera organisée pour répondre à plus de questions des médias. (Fin)