Le Président de la RDC “profondément touché” par le décès de l’opposant Tshisekedi

Kigali: Le Président de la RDC, Joseph Kabila, se dit « profondément touché » par la triste nouvelle du décès de l’opposant congolais Etienne Tshisekedi.



Dans un communiqué, Joseph Kabila instruit le gouvernement de la République de “prendre des dispositions nécessaires en vue de l’organisation des obsèques de l’illustre disparu, de concert avec sa famille ”.



Rival de Mobutu et de Kabila père et fils, cet opposant qui a marqué l’histoire politique de la RDC au cours de ces quatre dernières décennies s’est éteint le 1er février à Bruxelles.



Depuis, les personnalités congolaises et étrangères rendent hommage à Etienne Tshisekedi dont le combat démocratique a transcendé le temps et les générations. (Fin)