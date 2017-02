La MONUSCO présente ses condoléances aux Congolais suite au décès de Tshisekedi

Kigali: La MONUSCO (Mission de l’ONU en RDC) présente ses condoléances au peuple Congolais suite au décès de l’opposant historique Etienne Tshisekedi.



Maman Sambo Sidikou, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, dit avoir a appris avec tristesse et consternation le décès de Mr Etienne Tshisekedi, président de l’Union des Démocrates pour le Progrès Social (UDPS) et Président du Conseil des Sages du Rassemblement des Forces Acquises au Changement.



«En cette triste et douloureuse circonstance, j’exprime en mon nom personnel mais aussi du système des Nations Unies en RDC, mes profondes et sincères condoléances à la famille du disparu, au gouvernement de la RDC et au peuple congolais tout entier, et je salue son importante contribution dans la promotion de la démocratie en RDC», a déclaré Maman Sambo Sidikou.



Soulignant le tournant historique dans lequel les acteurs politiques congolais se sont engagés, Maman Sambo Sidikou invite tous les acteurs politiques à honorer sa mémoire en s’engageant résolument dans la mise en œuvre totale de l’accord politique du 31 décembre 2016 signé sous la médiation de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO).



Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU lance par ailleurs un appel au calme et à la retenue à tous les acteurs politiques, afin de poursuivre les négociations et aboutir à l’organisation d’élections crédibles, transparentes et paisibles.



Le président de l’UDPS est mort à l’âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles. Il avait été désigné pour diriger le conseil national de suivi de l’accord politique (CNSA), conclu le 31 Décembre 2016 entre les signataires de celui du 18 octobre 2016 et ceux de l’opposition qui n’y ont pas participé. (Fin)