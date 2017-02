La Maire de la Ville de Kigali nommée Ambassadrice du Rwanda à Lusaka

Kigali: La Maire de la Ville de Kigali, Mme Monique Mukaruriza (photo), a été nommée hier Ambassadrice du Rwanda à Lusaka en Zambie, par le Conseil des Ministres, a indiqué un communiqué des activités de ce Conseil.

Le même Conseil a procédé à une série de nominations qui méritent d’être relevées. C’est ainsi que Igor Marara à été nommé Premier Conseiller de l’Ambassade du Rwanda à Ottawa. Tandis que Rober Kayinamura est désigné Premier Conseiller à la Mission Permanente du Rwanda auprès de l’ONU.



Sam Muhindwa est devenu Secrétaire Permanent au Ministère de l’Education. Rose Baguma est la D.G dans le même Ministère. Rose Marie Mbabazi est Secrétaire Permanente au Ministre du Commerce, Industrie et Affaires de la Communauté est-africaine.



Le Major Régis Gatarayiha a été désigné Secrétaire Parmanent au Ministre de la Jeunesse et des ICT. Le Professeur Manassé Mbonye est DG du Conseil National de la Science et Technologie.



Patrick Habimana devient l’Auditeur Général adjoint au service de la Carte Nationale d’Identité.



Mme Joséphine Mukeshimana devient la Directrice Générale.



Le DG de l’Office National des Ressources Naturelles (RNRA), Dr Emmanuel Nkurunziza, est détaché de ce service pour occuper de nouvelles fonctions, comme Directeur Régional de Center for Mapping Resources for Development à Nairobi.



Mme Claire Akamanzi est désignée D.G de RDB et membre du Conseil des Ministres. Tandis que Francis Gatare est nommé D.G de l’Office des Mines, Pétrole et Gaz du Rwanda. (Fin)