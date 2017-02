La 1ère réunion de la commission mixte rwando-béninoise prévue en Septembre

Kigali: La première commission mixte de coopération entre le Rwanda et le Benin se réunira dans la première quinzaine du mois de septembre 2017 à Kigali, la capitale du Rwanda.



C’est l’une des décisions majeures qui ont sanctionné le séjour de la patronne de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, au Benin du 02 au 03 février 2017.



Le Rwanda et le Benin ont mis en place cette commission mixte comme instrument par excellence pour suivre la mise en œuvre des projets identifiés dans les divers domaines de coopération.



«Ces domaines concernent le cadastre, le transport aérien, l’efficacité de l’administration, la collecte des impôts, » a expliqué Louise Mushikiwabo au sortir d’un entretien avec le Président béninois Patrice Talon.



«Entre maintenant et ce délai, nous avons une liste d’activités bien précises et nous avons aussi décidé de commencer à échanger des cadres dans divers domaines qui ont fait l’objet de nos discussions», a indiqué Louise Mushikiwabo avant son départ de l’aéroport de Cotonou, la capitale du Benin.



«Lorsque vous vous associez à ceux qui sont les premiers de la classe, cela vous stimule et vous amène à vous remettre en cause pour voir les points sur lesquels vous avez des efforts à accomplir en toute humilité», a déclaré pour sa part son homologue Aurélien Agbénonci pour montrer combien les autorités béninoises sont séduites par le modèle rwandais.



Des investisseurs et experts rwandais dans les domaines de l’aéronautique, des infrastructures, de l’économie et des finances, du foncier et du numérique ont été du voyage. (Fin)