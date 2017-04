Le gouvernement burundais suspend les activités et ferme les locaux du parti MSD

Kigali: Les activités du ″Mouvement pour la solidarité et la démocratie″ (MSD), (parti politique d’opposition burundaise), sont suspendues et ses locaux sur toute l’étendue du territoire national, pour une durée de six mois.



D’après une dépêche de l’Agence Burundaise de Presse(ABP) parvenue à ARI, cette décision porte la signature du ministre burundais de l’Intérieur et de la Formation patriotique, Pascal Barandagiye, qui de par la loi, a le droit de regard sur l’organisation et le fonctionnement des partis politiques agréés au Burundi.



Dans le préambule de l’ordonnance en question, le ministre Barandagiye accuse le président du parti MSD, Alexis Sinduhije, d’avoir récemment déclaré, que cette formation politique allait ″s’engager à former un groupe armé pour combattre le Burundi″.



Pour M. Barandagiye, une telle déclaration est ″contraire″ au prescrit de l’article 35 de la loi n°1/16 du 10 septembre 2011 portant organisation et fonctionnement des partis politiques agréés au Burundi, spécialement en son chapitre V qui traite du régime des sanctions. Il reproche aussi aux membres du parti MSD de continuer à ″afficher un comportement récidiviste d’encourager la violence et la haine″.



Ces mesures ont été prises également pour ″la prévention de la haine et le maintien de l’ordre public et de bonnes mœurs″ conformément au prescrit des articles 10 et 62 de la loi burundaise sur les partis politiques.



Réagissant à cette décision, le secrétaire général du parti MSD, François Nyamoya, a réfuté l’idée selon laquelle sa formation politique est ″un va-t’en guerre″ comme le lui reproche le gouvernement burundais.



″Cette ordonnance ministérielle est plus un pied dans le nez de la médiation-facilitation régionale et de la communauté internationale, dans leurs efforts de trouver une issue politique et pacifique à la crise burundaise, qu’une provocation du parti MSD immunisé depuis belle lurette contre cette pratique ministérielle″, a ajouté M. Nyamoya. (Fin)