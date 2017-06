Le Président zambien invite son homologue rwandais pour une visite en Zambie

Kigali: Le Président de la Zambie, Edgar Chagwa Lungu, a invité son homologue rwandais, Paul Kagame, à effectuer une visite d’Etat en Zambie.



Dans un message posté sur le réseau social tweeter, le Président Perezida Edgar Chagwa Lungu a indiqué : «J'attends avec impatience la visite d'Etat de mon cher frère, son Excellence Paul Kagame, pour parler avec lui des domaines de coopération relatifs aux programmes de développement mutuel».



« La Zambie attache une grande importance aux relations bilatérales avec Rwanda, basées sur le respect mutuel, la confiance et la coopération, », a poursuivi le Chef de l’Etat zambien.



Le Président Edgar Chagwa Lungu a posté ces messages après avec avoir rencontré dans son bureau de travail la nouvelle Ambassadrice du Rwanda en Zambie Monique Mukaruliza.



Harry Kalaba qui dirige la diplomatie zambienne a informé récemment la presse que le Président Kagame aller effecteur une visite d’Etat en Zambie les 18 et 19 juin 2017 dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. (Fin)