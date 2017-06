La Commission Electorale a reçu les documents de candidature du Président Paul Kagame

Kigali: La Commission Nationale Electorale (NEC) du Rwanda a reçu ce jeudi 22 Août les documents de candidature du Président Paul Kagame aux Présidentielles de 2017 qui seront organisées le 03 Août 2017 pour la Diaspora, et le 04 Août 2017 pour les électeurs de l’intérieur du Rwanda, a établi ARI.



Plus d’une centaine de membres du FPR attendaient au Bureau de la NEC le Président Kagame pour lui témoigner leur soutien. Kagame est arrivé accompagné de sa fille Ange. Puis ils ont pénétré dans la salle et ont présenté les documents de candidature.



Le Président Kagame a été accueilli par la NEC qui venait de recevoir les documents du candidat indépendant Philippe Mpayimana. Il manquait quatre pièces dans les documents de ce dernier.



A sa sortie, le Président Kagame s’est entretenu avec la presse nationale et internationale. Il a encouragé les jeunes à faire de la politique.



Le Président Kagame comme candidat du FPR et de beaucoup d’autres partis politiques au Rwanda a plus de chances de gagner les Présidentielles de 2017.



Les autres candidats dans cette course sont : Philippe Mpayimana, candidat indépendant ; Dr Frank Habineza, candidat de Green Party du Rwanda ; Barafinda Sekikubo Fred qui a fourni une partie des documents ; et Shima Diane Rwigara, la seule dame dans la competition. (End)