«Il faudra recueillir et utiliser les eaux des pluies qui déferlent des montagnes des Volcans» -Le Président Kagame

Kigali: Répondant à une question d’un citoyen du district de Burera qui s’inquiétait à propos des eaux de pluies qui déferlent des montagnes des Volcans et qui détruisent des cultures, des maisons, des écoles et autres infrastructures, le Président Kagame y a vu une opportunité de recueillir ces eaux et de les utiliser pour les divers besoins de la communauté, dont l’irrigation des cultures.



«Ces eaux que d’autres n’ont pas sont un atout pour nous. C’est une opportunité pour nos champs et d’autres besoins de la communauté. Il faut canaliser et exploiter ces eaux», a-t-il recommandé pour son prochain mandat.



Le Président Paul Kagame a tenu ces propos cet après du dimanche le 25 Juin, à 15h, lors d’un entretien radiotélévisé qui a duré 2h30, et dans lequel le Chef de l’Etat rwandais a échangé avec la population tout en répondant à une série de questions de la vie nationale dans presque tous les secteurs.



Dans l’ensemble, le Président Kagame et la population se sont réjouis des progrès atteints par le pays au cours des récents mandats au niveau de la consolidation de l’Unité nationale, de la sécurité, des infrastructures et bâtiments, énergie, etc.



«L’énergie atteint 33% alors qu’elle était à 7% avant. Nous avons connu une augmentation générale de la croissance économique. Tous les secteurs ont été rehaussés depuis l’éducation, la santé, l’intégration régionale, le marché commun. L’espérance de vie atteint 68% », a relevé le numéro un rwandais.



Un citoyen rwandais nommé Paul de Mushubati a dit que le Programme Girinka « Une Vache par Ménage» a eu un impact très positif sur l’amélioration des conditions socio-économiques des populations pauvres.



«On nous appelait autrefois des roturiers ou «Abatebo» en langue kinyarwanda, Ce qui n’est plus le cas. Nous avons obtenu tout ce à quoi nous aspirions. Nous disons merci au Président Paul Kagame», s’est-il exprimé pendant le pays s’apprête à se lancer dans la campagne pour les Présidentielles 2017.



Répondant à une question d’un habitant qui dénonçait la duplicité des opérateurs privés qui engagent des ouvriers locaux sur des chantiers de constructions de routes ou de bâtiments, et qui ne les payent pas en retour, le Président Kagame a vigoureusement condamné cette perversité et exigé que les ouvriers soient payés.



«Il n’y a aucune raison que ces opérateurs confisquent les salaires des populations qui ont travaillé. Les ouvriers doivent être rétablis dans leurs droits», a-t-il dit.



Le Chef de l’Etat a dit qu’il a accepté de diriger les Rwandais au cours de tous ces mandats parce qu’il est animé d’un engagement et d’une volonté de les servir afin que le pays surmonte les défis majeurs à son développement.



Il a souligné que la catégorie des jeunes constitue la majorité des agents de l’Etat, et que malheureusement une bonne partie d’entre eux n’a pas les capacités souhaitées. Raison pour laquelle l’on doit sans cesse les renforcer et les former.



«Les capacités insuffisantes sont liées à notre histoire et aux structures de notre pays. Nos façons de travailler doivent être axées sur la volonté et la détermination pour arriver à un travail de qualité, juste comme chez les peuples asiatiques. Par ailleurs, au cours de mon prochain mandat, je souhaite que les responsables travaillent tous ensemble pour résoudre les problèmes qui se posent», a promis le candidat du FPR. (Fin)