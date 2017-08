Plusieurs Chefs d’État sont à Kigali pour l’investiture du Président Kagame

Kigali: Plusieurs Chefs d’État africains sont arrivés à Kigali pour assister vendredi 18 août à la cérémonie d’investiture du Chef de l’Etat rwandais Paul Kagame.



Les Présidents de la République Centrafricaine Faustin Archange Touadera, de Djibouti Ismail Omar Guelleh, du Niger Mahamadou Issoufou, de la Zambie Edgar Lungu, de la République arabe sahraouie démocratique Brahim Ghali, l’ancien Président tanzanien Benjamin Mkapa sont d’ores et déjà dans la capitale rwandaise.



Plusieurs autres chefs d’État sont annoncés à Kigali pour la cérémonie de vendredi qui doit se dérouler au Stade National Amahoro, d’une capacité de 25.000 places, et qui doit être marquée par des allocutions du Président Paul Kagame et d’un défilé de troupes.



Les festivités pour l’investiture seront retransmises à la Radio et à la Télévision publiques pour les Rwandais qui ne pourront pas se rendre au Stade Amahoro.



Le Président rwandais Paul Kagame va entamer un troisième septennat après avoir gagné les élections du 04 août 2017 avec un score de 98.79%. (Fin)