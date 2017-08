«Parmi nos priorités figure la réalisation du Pacte conclu avec les jeunes qui ont voté pour nous récemment» -Kagame

Kigali: Le Président Paul Kagame a prêté serment aujourd’hui au Stade Amahoro (=Paix) de Remera/Kigali devant un public de plus de 25 mille personnes et devant de nombreuses délégations dont 19 Chefs d’Etat africains, et plus de vingt délégations de haut niveau de vice-présidents de la République, de présidents de parlements ou de ministres des affaires étrangères.



Il a inscrit parmi ses priorités les réalisations d’un Pacte qu’il a conclu avec les jeunes et les autres Rwandais qui ont voté pour lui pour la première fois récemment.



«J’ai promis des réaliser des activités avantageuses pour les Rwandais et notamment pour ces jeunes filles et jeunes garçons qui ont voté récemment pour moi et pour la première fois, et surtout qui ont fait preuve de dévouement et de zèle à l’origine de succès du scrutin», a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos après la prestation de son serment sous la supervision du président de la Cour Suprême, le Professeur Sam Rugege, assisté des autres juges.



Le Président Kagame a été élu avec un haut score de 98,79 % pour un prochain mandat de sept ans, alors que ses concurrents, Philippe Mpahimana, candidat indépendant, et Dr Frank Habineza de Green party, se sont contentés respectivement d’un faible score de 0,72 % et 0,48 %.



Le Président Kagame a remercié vivement les Rwandais qui ont voté pour lui, et les huit partis politiques qui ont fait la coalition avec le FPR toujours en sa faveur.



Il a remercié aussi les deux candidats qui ont fait la compétition avec lui. Il a exprimé sa gratitude à tous, aux délégués venus d’Afrique et d’ailleurs pour rehausser de leur présence cette prestation de serment.



Il a souligné que l’Afrique doit vivre solidaire dans la construction de son développement que chaque pays membre et les partenaires appellent de leur vœu.



Il a expliqué cependant que l’Afrique ne doit pas remplacer son propre modèle de gouvernance bien adapté chez elle, même si cela n’est pas du goût des étrangers qui proposent des modèles jusque-là non fiables même chez eux.



Il a demandé aux pays africains de défendre leur souveraine. « Il n’y a pas un seul modèle pour construire la nation. On doit faire un choix. C’est ce que nous avons fait au Rwanda. Et c’est ce que chaque pays doit faire pour bâtir son futur. Au Rwanda, nous croyons que quand nous nous battons solidaires pour une cause juste, nous ne devons pas avoir peur comme le stipule une chanson religieuse transformée et populaire en vogue lors de notre récente campagne électorale», a-t-il dit.



Il a annoncé que le prochain mandat de sept ans sera de continuer la réalisation d’un programme avantageux pour les jeunes qui ont montré la volonté de travailler et qui sont la fierté de leurs familles et du pays.



«Nous ferons tout que chaque Rwandais aient accès à une éducation de qualité, et que le Secteur Privé connaisse des progrès. Les Rwandais sont partis de rien et ont réussi à transformer notre pays en lui dotant d’une base. Nous les remercions tous et nous leur demandons de réaliser plus», a poursuivi le Chef de l’Etat.



Il a promis au Secteur Privé que le Gouvernement collaborera avec d’autres pays pour améliorer les relations d’échanges avec eux.



«Notre souhait du futur doit être soutenu par une bonne perception de résoudre les problèmes et comprendre que nous devons atteindre nos buts. Tout ce que nous souhaitons atteindre se trouve ici en Afrique », a-t-il encore dit.



Il a rappelé que pour ce qui est de l’intégration régionale et continentale, l’on devra investir dans des infrastructures stratégiques.



Parmi les Chefs d’Etat et de Gouvernements présents à la cérémonie, l’on peut citer Alpha Conté de Guinée ; Yoweri Musevenu Kaguta de l’Ouganda ; Idriss Deby Itno du Tchad ; Sassou Nguesso de Congo Brazzaville ; Macky Sall du Sénégal ; Issoufou Mahamadou du Niger ; Ismaëll Omar Guelleh de Djibouti ; Faure Essozima Gnassingbé du Togo ; Ali Bongo Ondimba du Gabon ; Hailemariam Desalegn d’Ethiopie ; Uhuru Kenyatta du Kenya et son épouse ; Patrice Trevoada de Sao Tomé et Principe ; Edgar Lungu de Zambie ; Salva Kiir du Soudan du Su ; Hage Geingob de Namibie et son épouse ; Archange Touadera de Centrafrique ; Omar El Béchir du Soudan ; Yemi Osinbajo du Nigeria ; Brahim Ghali de la République Arabe Sahraouie Démocratique. (Fin)