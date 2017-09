L’ONU tiendra une réunion sur la RDC le 18 septembre à New York

Kigali: Le 18 septembre 2017 se tiendra à l’ONU (New-York) une réunion consacrée à la RDC et présidée par le Français Jean-Pierre Lacroix, chef du département des opérations de maintien de la paix à l’ONU.



Cette indication a été faite par la porte-parole de la MOMUSCO (Mission de l’ONU en RDC), Fabienne Pompey, au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa.



Selon Fabienne Pompey, cette réunion portera sur «le soutien à l’Accord du 31 décembre, le soutien au processus électoral, sur les mesures de décrispation, sur les droits de l’homme et sur le soutien à l’engagement régional».



Fabienne Pompey a rappelé que le conseil de sécurité de l’ONU a d’ores et déjà demandé à la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) de publier le plus rapidement possible le calendrier électoral. (Fin)