Les Présidents Kagame et Macron ont échangé sur les problèmes de Paix et de Sécurité de l’Afrique

Kigali: Les Présidents Kagame et Macron se sont rencontrés à New York lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies et ils ont échangé sur les problèmes de Paix et de Sécurité de l’Afrique.



Le Président Kagame a saisi l’occasion pour dire à son homologue français que le Gouvernement actuel de France devrait se démarquer des précédents Gouvernements et reconnaître le rôle de la France dans le Génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda qui a tué plus d’un millions de personnes.



Lors des dernières présidentielles en France, Kagame avait émis le vœu de voir le jeune président élu de faire la différence avec ses prédécesseurs en montrant plus de compréhension et de changement dans la politique de la France vis-à-vis du Rwanda.



«Nous attendons du nouveau du Président Macron qui devrait faire la lumière sur des années de confusion et reconnaître que la France a joué un rôle dans le Génocide des Tutsi», a dit Kagame.



D’autre part, les déclarations de Macron donnent l’espoir sur sa façon d’approcher les problèmes africains.



Le Président Kagame a aussi rencontré les Premiers Ministres d’Israël et de Belgique. (Fin)