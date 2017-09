Nécessité d’évaluer les capacités des candidats aux présidentielles avant de les laisser entrer dans la compétition

Kigali: Le Syndicat des Travailleurs aux Service des Droits Humains (STRADH) juge nécessaire d’évaluer les capacités des candidats aux présidentielles avant de les laisser entrer dans la compétition électorale, selon Alphonse Bizimana, Secrétaire Général du STRADH.



«Il est important que les candidats aux présidentielles soient capables d’assurer leur transport aux différents sites de leur campagne électorale, et que l’utilisation du temps soit respecté. Sinon, c’est la population qui vient à leur meeting qui en souffre, et qui perd son temps si utile pour des activités à revenu. Durant les dernières présidentielles, certains candidats non suffisamment outillés n’étaient pas capables d’arriver sur le site prévu, quand ils n’étaient pas en retard. Et c’est la population hôte qui en souffrait aussi. L’un se plaignait d’avoir hypothéqué sa maison dans une banque pour bénéficier d’un crédit qui a servi à couvrir sa campagne», a-t-il indiqué.



Il a souligné que pour la prochaine présidentielle, la Commission Nationale Electorale (NEC) devrait évaluer si le candidat a les capacités pour faire correctement sa campagne.



Car, il ne sert à rien de présenter un candidat qui n’a même pas un moyen de déplacement, et qui se plaint d’être démuni juste comme la population qu’il est sensé sauvé de la pauvreté.



Le Secrétaire Général de STRADH a tenu ces propos lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a jugé que les présidentielles d’Août 2017 se sont déroulées à 99 % dans le calme, la sécurité, la sérénité et dans de bonnes conditions de préparation.



«L’objectif principal de cette observation des élections était le renfoncement des compétences des membres défenseurs des droits de l’homme (DDHs) en matière de monitoring et de reportage du processus électoral, de la campagne électorale, du scrutin proprement dit, de la réalisation du rapport d’observation et de sa présentation», a-t-il poursuivi.



Bizimana a ajouté que les présidentielles 2017 ont été marquées par le respect mutuel entre les candidats et le respect des principes démocratiques par la majorité des autorités administratives.



«Le constat est que le candidat Paul Kagame a drainé plus de public. Les deux autres candidats Dr Frank Habineza et Philippe Mpahimana ont eu moins de gens. Mpayimana n’avait pas un site précis où tenir sa campagne. Les observateurs ont eu de la peine à le suivre. Au niveau des médias de l’Etat, comme le Journal Imvaho, les candidats n’ont pas bénéficié d’un espace équitable dans les colonnes et sur la page de garde. A Rwimiyaga dans le district de Nyagatare, les autorités locales ont imposé au candidat Habineza un changement soudain du site de campagne.Et Habineza a annulé son meeting. Dans le district de Rubavu, le Maire a été sanctionné pour avoir entravé la campagne électorale », a encore relevé le Secrétaire Général de STRADH.



«Il y a lieu de relever d’autres irrégularités mineures ne pouvant pas entacher les résultats, tels que l’accueil froid réservé à certains observateurs dans quelques bureaux de vote, le non-respect du code électoral surtout en matière de secret de vote dans certains bureaux de vote quand l’électeur a voté devant l’assesseur. L’on peut relever aussi le refus aux observateurs d’observer la consolidation des résultats au niveau du centre de vote », signale le communiqué de STRADH.



A cet égard, la STRADH recommande à la NEC ce qui suit :



-Faire en sorte que les résultats consolidés au niveau des centres de votes puissent être directement acheminés au bureau de district pour consolidation, sans passer par le bureau de secteur afin de permettre à l’observateur de mieux suivre la voie empruntée des résultats et des urnes ;



- Prendre des actions à l’endroit des autorités et d’agents électoraux qui auront fait montre de mauvaise conduite pendant le processus électoral et veiller à en informer le public ;



- Fixer un seuil minimal des moyens financiers dont le candidat devrait disposer pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles en vue du respect des calendriers de meetings à travers le pays ;



-Veiller à ce que les candidats soient traités équitablement dans les médias public ;



-Harmoniser les textes de lois avec la loi électorale de façon que le vote soit un droit plutôt qu’un devoir ;



Notoins que la STRADH a déployé 18 observateurs dans 13 districts et dans toutes les provinces. Elle remercie la NEC qui a donné l’accréditation à ses observateurs pour suivre les présidentielles d’Août 2017. (Fin)