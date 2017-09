Le Président Kagame à la cérémonie d’investiture du Président élu de l’Angola

Kigali: Le Président rwandais Paul Kagame a pris part ce mardi 26 septembre 2017 à Luanda à la cérémonie d’investiture du Président élu de l’Angola, Joäo Manuel Gonçalves Lourenço.



Le Président Kagame a réaffirmé à cette occasion la volonté du Rwanda de renforcer son partenariat avec l’Angola, notamment sur le plan économique et diplomatique.



João Lourenço est entré ce mardi dans l'histoire comme le troisième Président de l'Angola, à la suite d'António Agostinho Neto (1975-1979) et de José Edouardo Dos Santos (1979-2017).



Comme tous ses prédécesseurs avant lui, le nouveau Président est issu du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA), le parti qui a mené le pays à l'indépendance et qui a remporté les législatives du 23 août dernier. Après 38 ans du règne de José Edouardo Dos Santos, l'Angola va expérimenter un nouveau mode de gestion. (Fin)