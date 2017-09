«L’Afrique a besoin d’accélérer son développement en faisant une bonne gestion de ses déchets» -PM Ngirente

Le PM Edouard Ngirente, et certains délégués

Kigali: L’Afrique a besoin d’accélérer son développement tout en faisant une bonne gestion de ses déchets dans les villes qui connaissent une croissance rapide de leurs populations, selon le Premier Ministre Edouard Ngirente.

«Aucun pays n’a connu un développement sans des ingénieurs de qualité qui sont une richesse même pour le pays. Des gens bien formés constituent une force et une arme pour transformer les économies africaines», a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos lors de l’ouverture de la deuxième Conférence de 700 Ingénieurs africains qui se tient à Kigali du 25 au 29 Septembre 2017.



Il a rappelé que le Rwanda privilégie dans ce cadre l’enseignement des sciences, des ingénieurs, et des technologies diverses. Il a souligné que cette conférence est l’occasion de rappeler les bonnes règles qui constituent l’éthique professionnelle de l’Ingénieur.



Il a émis le vœu de voir l’Ingénieur africain travailler avec professionnalisme et intégrité pour mieux répondre aux attentes des populations et à promouvoir les économies africaines.



Pour le président des Ingénieurs du Rwanda, Papias Kazawadi, il est important de recycler nos déchets, surtout que cela est possible.



«Recycler et gérer les déchets exige des connaissances à gagner dans ces réunions. Ces connaissances existent. Il faut accéder à ses capacités et trouver des réponses à divers problèmes. Cela exige de changer la perception et construire l’espoir, tout en formant d’autres rwandais», a-t-il dit.



Il estime cette conférence importante, car elle permet d’apprendre les technologies d’ailleurs à moins cher, et aussi de créer des réseaux divers avec d’autres ingénieurs sur le continent. Cela a beaucoup d’avantages pour les Ingénieurs et les gens impliqués dans le business de la gestion des déchets.



De même, toujours Kazawadi, les écoles qui forment des ingénieurs rwandais profiteront de ces rencontres pour acquérir de meilleures programmes devant façonner l’ingénieur rwandais de demain. (Fin)