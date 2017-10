Le Président Kagame à Brazzaville pour le 7ème Sommet de la CIRGL

Kigali: Le Président rwandais Paul Kagame participe à Brazzaville, République du Congo, au septième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL).



Ce 7ème sommet de la CIRGL se déroule sous le slogan «Accélérer la mise en œuvre du pacte pour assurer la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs». Il doit approuver la «Déclaration de Brazzaville» qui devrait contenir des recommandations pour la stabilité politique et le développement de la région.



Au cours de cette réunion, l'Angola va cesser son mandat de deux ans à la présidence du CIRGL et sera succédée par la République du Congo. Le sommet est l'organe suprême de la Conférence dont la présidence est tournante.



La CIRGL a été organisée suite aux nombreux conflits politiques qui ont marqué la Région des Grands Lacs. Le conflit le plus marquant fut le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 qui occasionna plus d’un million de victimes et renforça l’instabilité politique dans la sous région.



La création de la CIRGL résulte de la reconnaissance de la dimension régionale de ces conflits et de la nécessité d’un effort concerté en vue de promouvoir la paix et le développement durable dans la région.



La CIRGL comprend douze Etats membres, qui sont l’Angola, le Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la République du Sud Soudan, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie. (Fin)