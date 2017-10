La Catalogne a déclaré son indépendance

Kigali: Le parlement de Catalogne, région autonome de l’Espagne, a adopté ce vendredi 27 octobre une résolution déclarant que la région devient un "État indépendant prenant la forme d'une République".



"Nous constituons la République catalane, comme État indépendant et souverain, de droit, démocratique et social", lit-on dans le préambule de cette résolution.



Cette résolution a été approuvée par 70 députés sur un total de 135 à l'issue d'un vote à bulletins secrets. 10 ont voté contre, deux blancs. Et 53 autres députés, notamment membre de l'opposition, ont refusé de voter.



Les séparatistes du parlement catalan ont ensuite entonné l'hymne indépendantiste, en l'absence de l'opposition. A Barcelone, capitale de la Catalogne, des milliers de manifestants favorables à l'indépendance ont exulté à l'annonce des résultats du vote des députés catalans.



La résolution a été présentée de façon unilatérale après l’échec des négociations avec le gouvernement espagnol basé à Madrid. "Je demande à tous les Espagnols de garder leur calme. L'État de droit restaurera la légalité en Catalogne.", a tweeté le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy immédiatement après le vote catalan.



La résolution demande entre autres à l'exécutif de la Catalogne, région la plus riche d’Espagne, de négocier sa reconnaissance à l'étranger, alors qu'aucun État n'a manifesté son soutien aux indépendantistes.



Le Département d'Etat américain a vite réagi et déclaré que la Catalogne faisait "partie intégrante de l'Espagne" et a exprimé son soutien aux mesures décidées par le gouvernement espagnol pour maintenir "l'Espagne unie".



Les séparatistes catalans ont présenté cette résolution alors que le Sénat espagnol siège depuis le milieu de matinée à Madrid, afin d'autoriser le gouvernement de Mariano Rajoy à appliquer des mesures de mise sous tutelle de la région et de destitution de ses dirigeants indépendantistes.



Etant donné le caractère inédit des événements depuis la Constitution de 1978 qui constitue le socle de la democratie espagnole, il reste difficile de savoir, pour l'heure, quelle seront les prochaines étapes.» (Fin)