Un ancien Premier Ministre rwandais à la tête de la mission d’observation électorale de l’UA en Guinée équatoriale

Kigali: L’ancien Premier Ministre rwandais, Pierre Damien Habumuremyi, dirige la mission d’observation électorale de l’Union Africaine(UA) des élections législatives, sénatoriales et municipales du 12 novembre 2017 en République de Guinée Equatoriale.



Le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a dépêché une Mission en vue d’observer et de rendre compte du déroulement du scrutin du 12 novembre 2017.



La Mission d’Observation de l’Union Africaine (MOEUA) est conduite par Pierre Damien Habumuremyi, ancien Premier Ministre de la République du Rwanda et qui est actuellement Chancelier de la Chancellerie des Héros, des Médailles et des Ordres Nationaux de son pays.



Elle est composée d’ambassadeurs accrédités auprès de l’Union Africaine à Addis-Abeba, de parlementaires panafricains, de responsables d’organes de gestion des élections et de membres d’organisations de la société civile africaine.



La MOEUA comprend 30 observateurs venant de 22 pays représentatifs de la diversité géographique du continent, à savoir Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Guinée Bissau, Madagascar, Namibie, Niger, République Arabe Sahraouie Démocratique, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie.



La Mission est arrivée en République de Guinée Equatoriale le 03 novembre 2017 et y séjournera jusqu’au 19 novembre 2017.



La MOEUA a pour mandat l’évaluation professionnelle et impartiale de la régularité et de la transparence des élections du 12 novembre 2017. (Fin)