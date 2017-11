Les délégués de 48 pays africains estiment que les jeunes devraient être impliqués dans les élections

Kigali: Les délégués des Commissions Nationales Electorales de 48 pays africains réunis à Kigali estiment que les jeunes devraient être impliqués dans l’organisation des élections afin qu’ils ne soient pas manipulés pour être à l’ origine des violences qui en découlent.



Ces mêmes délégués accusent les politiciens d’aller au scrutin en s’attendant à une victoire certaine sans laquelle ils déclenchent la haine et des divisions dans les pays, ainsi que des violences destructrices néfastes au pays et à la population.



Pour qu’il y ait une bonne organisation des élections, il faut que tous les acteurs aient participé à leur bonne préparation et acceptent leurs résultats.



«Pour ce qui est du Rwanda, les jeunes apportent leur appui dans la tenue des scrutins et travaillent de façon bénévole. Leur contribution représente une part importante pour la réussite des scrutins», a indiqué le président de la Commission Nationale Electorale (CNE) du Rwanda, le Prof. Kalisa Mbanda.



La réalité est que la population est sensibilisée à trouver en elle-même des réponses à ses défis. Participer bénévolement au travail des élections permet au pays de débourser moins de fonds et de ne pas aller tendre la main ailleurs, au risque de se faire mépriser. Les pays ont beaucoup à gagner de leur indépendance et de leur dignité quand ils sont autosuffisants au niveau du budget électoral, selon un participant. (Fin)