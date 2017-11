L'Union européenne maintient sa position sur la RASD avant un important Sommet

Kigali: Les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains et européens se réuniront pour leur 5ème sommet du 29 au 30 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour discuter de l'avenir des relations UA-UE, ainsi que pour investir dans jeunesse.



Sous le thème «Investir dans la jeunesse pour un avenir durable», le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine participeront à la réunion.



Selon les organisateurs, 2017 est une année déterminante pour les relations UA-UE, 10 ans après l'adoption de la stratégie commune Afrique-UE.



Faisant le bilan des progrès réalisés depuis le Sommet de Bruxelles en 2014, les dirigeants africains et européens auront l'occasion de fournir des orientations politiques pour relever ensemble les défis actuels et futurs et approfondir leur partenariat stratégique, lancé en 2007 avec l'adoption de la Stratégie Commune Africa-UE.



Ce sommet s'appuiera sur une série d'événements préparatoires visant à faire connaître les points de vue des principales parties prenantes du partenariat, selon un communiqué.

Les événements incluent le forum des acteurs économiques et sociaux Afrique-UE qui s'est achevé la semaine dernière, le forum des affaires UE-Afrique prévu le 27 novembre, le forum des gouvernements locaux Afrique-UE et le sommet parlementaire du 27 au 28 novembre.



Au sommet, les dirigeants discuteront de l'avenir des relations UA-UE et se concentreront sur l'investissement dans la jeunesse. C'est une priorité clé pour l'UA et l'UE puisque 60% de la population africaine a moins de 25 ans.



Parmi les autres priorités qui seront discutées au cours du sommet figurent la paix et la sécurité, la gouvernance, les droits de l'homme, l’investissement dans la migration et la mobilité, le commerce, le développement des compétences et la création d'emplois.



Parlant du sommet de Bruxelles, la porte-parole de l'UE, Catherine Ray, a déclaré que le président de la Commission de l'Union africaine avait envoyé une invitation à la République Arabe Sahraouie pour assister au sommet d'Abidjan.



Elle a déclaré que chaque organisation est indépendante dans la création de sa liste respective de participants lorsqu'elle organise une réunion sur son territoire.



Lors de la préparation de la réunion de partenariat, des questions ont été soulevées concernant la participation de tel ou tel membre, notamment la République Arabe Sahraouie Démocratique, a indiqué M. Ray.



"Participer à ce sommet et à d'autres événements internationaux ne change pas la position de l'UE sur la non-reconnaissance de la République Arabe Sahraouie Démocratique", a-t-elle déclaré.



Le Royaume du Maroc reste opposé à la reconnaissance de la République Arabe Sahraouie Démocratique et a, par le passé, refusé d'assister aux sommets où ce dernier était présent. (Fin)