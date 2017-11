Mugabe démissionne après 37 ans de règne sur le Zimbabwe

Kigali: Après trente-sept ans au pouvoir, Robert Mugabe (93 ans), a finalement démissionné ce mardi 21 novembre de ses fonctions de président du Zimbabwe.



L'armée du Zimbabwe avait pris le contrôle du pays la semaine dernière après l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa. Ce dernier avait appelé à la destitution du dictateur zimbabwéen.



Depuis, Robert Mugabe refusait de se plier aux appels de ceux qui lui demandaient de démissionner : l'armée, la rue, et son propre parti la Zanu-PF au pouvoir depuis 1980, l’année de l’indépendance.



La direction de la Zanu-PF l'avait démis dimanche de ses fonctions de président et exclu de ses rangs son épouse Grace Mugabe. Il est accusé «d'avoir autorisé sa femme à usurper des pouvoirs» et de «ne plus être en capacité physique d'assurer son rôle».(Fin)