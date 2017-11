Le Président Kagame à Abidjan pour le sommet Afrique-UE

Kigali: Le Président rwandais Paul Kagame est depuis ce mercredi 29 novembre à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, qui accueille du 29 au 30 novembre 2017 le cinquième sommet Union européenne (UE) - Union africaine (UA).



Accompagné par Louise Mushikiwabo qui dirige la diplomatie rwandaise, le Président Kagame a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue ivoirien Alassane Ouattara.



Le thème principal du sommet est, "Investir dans la jeunesse pour un avenir durable". 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Des centaines de milliers de jeunes désespérés par le chômage, la pauvreté et l’absence de perspectives dans leurs pays tentent d’émigrer vers l’Europe chaque année.



Ce pourquoi ce cinquième sommet se penche également sur les questions d’immigration, de sécurité et des menaces terroristes. Le scandale international de la vente de migrants africains comme esclaves en Libye a de nouveau mis sur le devant de la scène la question de l’immigration africaine vers l’Europe.



Quelque 83 chefs d’Etat et de gouvernement et 5.000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe, ainsi que de l'ONU et des organisations internationales, participent à ce Sommet. (Fin)