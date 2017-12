Le médiateur insatisfait des résultats du 4è round du dialogue inter-burundais

Kigali: Le médiateur dans les pourparlers inter-burundais est insatisfait des résultats du 4è round qui a duré deux semaines à Arusha au nord de la Tanzanie.



L’ancien Président tanzanien Benjamin Mkapa indique qu'il s'attendait à ce que tous les participants arrivent à un accord de fin de crise.



Cependant, le médiateur déplore que "l'intérêt commun n'a pas été mis en avant" dans un communiqué publié par son bureau ce lundi 11 décembre.



Il note que, "ces politiciens sont restés campés sur leurs positions rigides et ont échoué à arriver sur ce qu'attendaient des millions de Burundais restés au pays".



"La plupart des citoyens au Burundi espéraient voir des conclusions fortes de paix", ajoute l'ancien président tanzanien.



Le facilitateur Mkapa demande au médiateur principal Yoweri Kaguta Museveni, président Ougandais, et au sommet des Chefs d'États de l'Afrique de l'Est de déterminer la suite à donner à la médiation. (Fin)