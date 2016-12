Camp de réfugiés de Kiziba : la Fondation Saint Dominique Savio aura planté trois mille arbres en un mois

Camp Kiziba (Karongi) : La Fondation Saint Dominique Savio (FSDS) aura planté les 25 Novembre et 29 Décembre 2016 un total de trois mille arbres dans le camp des réfugiés congolais de Kiziba, district de Karongi, selon Jean-Marie-Vianney Hakizimana, expert environnementaliste de la FSDS dan ce camp.

"Lors de la célébration de la Journée Mondiale de l’Arbre, la FSDS a planté mille arbres dans le camp de Kiziba. Nous planterons encore deux mille autres arbres ce 29 Décembre 2016 lors des travaux communautaires de la fin de Décembre", a-t-il indiqué.

Il a tenu ces propos alors qu’il faisait le bilan des réalisations de la FSDS dans le camp de Kiziba qui abrite 17 360 réfugiés congolais depuis 1996. Il a rappelé que la FSDS a un projet ECOBI (Empoworing the refugees Communities wellbeing through Environmental Community Based Initiative ou Amélioration du bien-être des communautés de réfugiés à travers des initiatives environnementales).

Le Projet est appuyé par le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et il a pour but d’encadrer les réfugiés à la sauvegarde de leur environnement.



"Le Projet a créé dix clubs correspondant aux dix quartiers du camp. Chaque quartier est divisé en cinq villages. Chaque club comprend trente membres qui ont le rôle d’encadrer en permanence la population en ce qui a trait à la canalisation de l’eau qui descend des tentes et qu’il faut bien orienter pour éviter l’érosion et des flaques d’eau. On évite ainsi des catastrophes ou des éboulements du sol. Ou encore on recueille l’eau des toitures pour la conserver et l’utiliser plus tard. On envisage de construire des citernes pour conserver l’eau de pluie que l’on pourra utiliser dans la suite. Ceci n’a pas encore été fait, faute de fonds pour l’achat du ciment", a encore expliqué Hakizimana.

Pendant que ces infrastructures font encore défaut, l’on peut se contenter de recueillir l’eau et de bien l’utiliser, tout en faisant des canalisations pour éviter les ravins et l’érosion.

"De telles activités sont exécutées lors des travaux communautaires (Umuganda) où l’on procède aussi à la plantation des arbres. On prend aussi soin du bois servant de combustibles en évitant tout dégât lié au changement climatique", a-t-il poursuivi.



Il a informé que depuis les années antérieures, certains arbres plantés n’ont pas grandi parce qu’ils ont été détruits par l’ignorance humaine ou par le bétail. Pour le moment, les clubs environnementaux créés dans le camp veillent à la croissance des arbres et sensibilisent tous les réfugiés à ce devoir de protection des arbres.



Une pareille éducation débute tôt chez l’enfant. Raison pour laquelle 75 élèves des classes des 4 et 5èmes classes, ainsi que 103 élèves de l’école secondaire du camp ont été regroupés dans 15 clubs à des fins de protéger l’environnement.



Au niveau de la proximité du camp, seize écoles secondaires et primaires du district de Karongi ont été formées depuis l’an passé à la sauvegarde de l’environnement et au devoir de planter des arbres. Au début de l’an 2017, le projet ECOBI procédera à la formation des enseignants.



La lutte contre la violence basée sur le genre est une composante du Projet ECOBI



La lutte contre la violence, surtout sexuelle, basée sur le genre fait partie des priorités du projet ECOBI dans ce camp des réfugiés. Lors des échanges avec les comités et les membres des clubs environnementaux, l’on échange sur les aspects importants de la vie du camp.



"Le HCR nous a formés. A notre tour, dans les camps, nous formons des clubs sur l’environnement et la lutte contre la violence sexuelle basée sur le genre (SGBV). D’autres partenaires comme l’ONG Plan International s’occupent de la protection de l’enfant et des abandons scolaires. L’ONG ADRA s’occupe aussi de l’éducation des enfants dans le camp. Mais nous tous comme partenaires pour la bonne marche des communautés du camp, nous avons le devoir d’échanger sur tous les aspects et de nous compléter pour maintenir de bonnes réponses ", a encore expliqué Hakizimana.



Dans cette perspective, les seize cas de grossesses précoces de cette année qui ont été rapportés par l’ONG AHA (African Health Association/Association Africaine pour la Santé) ont constitué un objet de discussion au sein des clubs ECOBI dans le cadre de la complémentarité.



"L’on ne peut pas admettre que des enfants de moins de 18 ans mettent au monde d’autres enfants. Surtout que le risque du VIH/SIDA est quasi certain. Il y a aussi d’autres conséquences multiples et dangereuses sue le futur de la jeune mère et de son enfant", a encore relevé Hakizimana.

Il a déploré le peu d’espaces dans le camp. Il n’est pas possible d’y aménager plus d’espaces verts, faute de terrains.

"Même les enfants jouent sur la route. L’on se contente seulement de créer de petits jardins potagers pour obtenir des légumes à manger", a-t-il dit.

Pour ce qui est de l’éducation à la paix dans le camp, Hakizimana a signalé que la FSDS organise des activités économiques, sportives, culturelles, qui privilégient la convivialité, les droits humains et le développement durable.

Nous organisons des tournois sportifs chez les jeunes, ainsi que des activités culturelles pour promouvoir la convivialité. Nous insistons sur la paix, et sur ce qui manque pour atteindre cette paix. Les meilleurs au sport sont récompensés à la fin de la compétition. C’est ce que nous avons fait le 21 Septembre dernier lors de la célébration de la Journée Internationale de la Paix », a-t-il confié. (Fin).