Le Front pour le respect de la Constitution signe l’accord du 31 décembre en RDC

Kigali: Le Front pour le respect de la constitution congolaise, plateforme politique que pilote le MLC, a signé ce samedi l’accord du 31 décembre 2016.



La Secrétaire générale du parti MLC, Eve Bazaiba, et coordinatrice du Front a apposé sa signature sur le document de l’accord en présence des évêques catholique de la RDC qui assurent la médiation.



Eve Bazaiba a dit qu’un compromis a été trouvé entre le Front et les autres parties prenantes aux négociations directes.



Eve Bazaiba a également dit que le parti MLC (Mouvement de Libération du Congo) a signé l’accord à la demande de son président Jean Pierre Bemba.



Jean Pierre Bemba est le fondateur et l'actuel homme fort du MLC qu'il représentait, en tant que vice-président, au sein du Gouvernement de transition depuis le 30 juin 2003.



Il est sénateur depuis 2007, malgré sa détention à La Haye, aux Pays-Bas, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dont il est déclaré coupable le 20 juin 2016. (Fin)