Le processus de retrait des troupes burundaises en mission en Somalie est déjà en cours

Kigali: Le chef du cabinet civil adjoint du président de la République du Burundi, Dr Sabine Ntakarutimana, a rendu public à Bujumbura une correspondance adressée au ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale, dans laquelle il est question « d’un imminent retrait et retour au Burundi des hommes et du matériel militaire se trouvant actuellement en Somalie».



D’après une dépêche de l’Agence Burundaise de Presse (ABP) parvenue à ARI, cette correspondance stipule que le ministre concerné a la mission de réfléchir et de proposer au président de la République, les modalités pratiques du processus du retrait des troupes burundaises déployées en mission de maintien de paix en Somalie, un processus qui tient compte d’une rencontre ad hoc du 03 janvier 2017, tenue dans les enceintes de la présidence de la République du Burundi, où le département dudit ministère était représenté.



En effet, il avait été recommandé audit ministère de communiquer à la commission de l’Union africaine, par une note verbale, la décision du gouvernement du Burundi du retrait de ses troupes déployées en Somalie, si après la date du 06 janvier 2017, date limite qui avait été portée à la connaissance de la commission de l’Union africaine par note verbale du 08 décembre 2016, elle n’aurait pas payé la totalité des arriérés d’indemnités dus aux militaires burundais en mission en Somalie. De même, la République du Burundi se verrait dans l’obligation de se désengager du mémorandum d’entente signé avec ladite commission le 15 juillet 2011, avec possibilité du retrait définitif de ses troupes de la Somalie.



Pour ce faire, il est demandé au ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale de communiquer, à qui de droit, la date qui convient le mieux, pour que les organes de l’Union africaine en différentes assemblées statuaires, avant le sommet des chefs des Etats et de gouvernement de l’Union africaine du 30 au 31 janvier 2017, puissent en être informés. La correspondance indique également que ce ministère doit entretenir une franche collaboration avec celui de la Défense nationale et des Anciens combattants pour formuler une plainte, auprès des juridictions compétentes, contre la Commission de l’Union africaine.



Les salaires de l’AMISOM sont financés par l’Union européenne, mais cette dernière ne paye plus, depuis des 11 mois, les soldats burundais en Somalie, alors qu’ils ont accompli un travail appréciable sur terrain, selon le gouvernement du Burundi.



Dans le prolongement des sanctions contre le Burundi, l’Union européenne avait annoncé son intention de vouloir verser ces indemnités, directement sur les comptes des militaires, sans transiter par les comptes de l’Etat. Une décision que le Burundi a catégoriquement rejetée car, ce serait « une façon de créer une rébellion au sein de l’armée burundaise, jusqu’ici respectueuse du commandement », indique-t-on dans la même correspondance.



En novembre, l’UA avait rejeté « fermement » la décision de l’UE de suspendre le paiement des salaires des soldats burundais en Somalie, notant « les conséquences lourdes et négatives sur les opérations de l’AMISOM ainsi que sur les avancées sécuritaires réalisées en Somalie». (Fin)