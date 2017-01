La Belgique débloque des moyens supplémentaires pour les réfugiés sud-soudanais

Kigali: Le vice-Premier ministre belge et ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo va débloquer 3 millions d’euros pour l’accueil des réfugiés sud-soudanais en République démocratique du Congo et en Ouganda.



La Coopération belge au Développement soutiendra un programme de deux ans du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR). La Belgique a mobilisé en 2016 au total 21,4 millions d’euros en faveur du travail humanitaire de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés.



“Au Soudan du Sud, l’un des pays les plus jeunes au monde, la souffrance humaine est terrible. La responsabilité des leaders politiques sud-soudanais est écrasante. Ils font primer leurs propres intérêts sur la sécurité de leurs 11 millions de concitoyens. Comme les besoins humanitaires sont criants, j’ai décidé de soutenir les autorités congolaises et ougandaises sur le plan humanitaire dans l’accueil des nombreux réfugiés. Espérons qu’après trois ans de guerre, on verra enfin s’esquisser en 2017 une ébauche de paix durable au Soudan du Sud”, a déclaré Alexander De Croo.



Le financement belge de 3 millions d’euros vient alimenter le plan d’urgence du HCR pour les réfugiés sud-soudanais en République démocratique du Congo et en Ouganda. La Belgique prévoit 1,5 millions d’euros pour l’accueil et la protection en République démocratique du Congo et 1,5 millions d’euros en Ouganda. Le HCR affectera ces fonds de manière flexible en fonction des besoins dans les deux pays.



Le HCR accordera la priorité aux biens de première nécessité pour les réfugiés et à leur protection. Il se focalisera sur l’enregistrement et sur le renforcement de l’autonomie. Dans les deux pays, les réfugiés sont accueillis dans les communautés locales et non dans des camps.



Indépendante depuis 2011 seulement, la république du Soudan du Sud est en proie depuis trois ans à une guerre civile entre troupes gouvernementales et anti-gouvernementales. En août 2015, un accord de paix a été signé et fin avril 2016, un gouvernement de transition a été formé en exécution de celui-ci.



En juillet 2016, la violence éclate de nouveau avec des violations massives des droits de l’Homme, la mort de civils, des viols et autres formes de violences sexuelles, le recrutement d’enfants, le pillage et la destruction de biens civils et humanitaires. Le flux de réfugiés en provenance du Soudan du Sud vers la République démocratique du Congo et surtout vers Ouganda va ainsi gonfler considérablement.



Selon des chiffres du HCR, 604.000 réfugiés sud-soudanais vivent actuellement en Ouganda. Depuis l’été dernier, 343.500 réfugiés sont arrivés, soit plus de 2.200 nouveaux réfugiés par jour. La République démocratique du Congo compte 65.000 réfugiés sud-soudanais, avec un afflux quotidien de 300 par jour depuis l’été passé. En un an de temps, le nombre de réfugiés sud-soudanais a presque doublé en RDC et quasiment triplé en Ouganda. (Fin)