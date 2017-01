Les Imbonerakure accusés de torturer et de tuer en toute impunité

Kigali: Des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir au Burundi, connus sous le nom d’Imbonerakure, ont brutalement tué, torturé et sévèrement battu des dizaines de personnes à travers le pays au cours des ces trois derniers mois, selon Human Rights Watch(HRW).



Pour l’ONG internationale de défense des droits de l’homme, les meurtres et autres mauvais traitements reflètent l’impunité généralisée dont bénéficient les membres des Imbonerakure et la réticence du gouvernement à poursuivre ou à contrôler ce groupe.



HRW affirme que des membres des Imbonerakure (« ceux qui voient loin » en Kirundi, langue prédominante au Burundi) ont utilisé des gourdins pour battre à mort un garçon de 15 ans, ont planté un couteau dans l’œil de l’une des victimes, le rendant aveugle, et ont attaqué d’autres personnes à coups de couteau, de gourdin et des poteaux de bois. Des Imbonerakure ont transpercé l’œil d’un autre homme, puis l’ont piétiné à mort.



Selon toujours HRW, des Imbonerakure ont également établi des barrages routiers non officiels dans plusieurs provinces, parfois détenant et battant des passants, et leur extorquant de l’argent ou volant leurs biens.



« Les Burundais vivent dans la peur de la prochaine attaque, craignant de parler pour dénoncer les meurtres, les tortures et autres abus. Ceux qui tuent et qui torturent en exerçant les violences si librement ainsi que les autorités burundaises qui les soutiennent doivent savoir que leurs actions ne restent pas sans conséquences, » a déclaré Ida Sawyer, directrice pour l’Afrique centrale à HRW.



Le Burundi a sombré dans une situation de non-droit depuis avril 2015, lorsque le Président Pierre Nkurunziza a annoncé son intention de briguer un troisième mandat contesté, en dépit de la limite de deux mandats établie dans les Accords d’Arusha. (Fin)