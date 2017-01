Lancement d’un champ solaire de 7,5 MW qui ajoutera 15% à la capacité actuelle

Vue partielle des panneaux solaires qui fournissent 8,5 MW et qui sont situés sur le village Agahozo Shaloom à Rubona, secteur Mwulire dans le District de Rwamagana au Rwanda. C’est l’œuvre de Gigawatt Global.

Bujumbura: Un champ solaire pour produire 7,5 MW qui ajouteront 15% à la capacité actuelle de l’énergie a été lancé hier à Mubuga à 100 Km de la capitale en présence de 2500 personnes, et dans une atmosphère festive.



Ce champ solaire de $ 14 millions permettra de faire avancer le développement économique et social et il est piloté par l’entreprise Gigawatt Global (http://GigawattGlobal.com).



«Permettre le développement social et économique est au cœur de notre activité d'énergie écologique», a déclaré Michael Fichtenberg, Vice-président en charge des finances et du développement commercial chez Gigawatt Global.



«Cet investissement de développement à fort impact soutenu par les principales institutions financières internationales indique que le Burundi est ouvert au développement et aux affaires.»



Cela constituera le plus gros investissement international privé dans le secteur électrique au Burundi depuis près de 30 ans, dont l'énergie sera vendue pendant 25 ans à REGIDESO, la compagnie d'électricité nationale.



«Nous nous réjouissons énormément du début de chantier du champ solaire Gigawatt au Burundi», a ajouté Son Excellence Come Manirakiza, ministre de l'énergie et des mines du Burundi.



«Après son succès au Rwanda, Gigawatt Global a démontré qu'on pouvait lui faire confiance pour fournir une énergie renouvelable, efficace et propre à un coût raisonnable, ce qui contribuera grandement à notre économie et à notre société. Nous avons hâte de voir rapidement aboutir ce projet et nous sommes reconnaissants de la collaboration et de la coopération avec Gigawatt Global, car l'énergie est une priorité claire au Burundi.»



Gigawatt Global, un promoteur hollandais à capital américain, est un membre fondateur de l'initiative Power Africa de la Maison Blanche. La société a financé et développé le premier champ solaire à échelle commerciale en Afrique sub-saharienne continentale (en dehors de l'Afrique du Sud) dans le Rwanda voisin en 2014.



Le projet a été soutenu par une subvention du Partenariat pour l'énergie et l'environnement (un fonds de Finlande, du Royaume-Uni et d'Autriche) et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) afin de couvrir les études pertinentes.



Le projet est également soutenu par le programme de coopération Afrique-UE dans le domaine des énergies renouvelables (RECP) et la plateforme de performance pour les énergies renouvelables (REPP), actuellement en cours de diligence raisonnable du projet.



«Ce projet est un excellent exemple de partenaires burundais, américains et internationaux travaillant ensemble au développement économique du Burundi», a déclaré Anne Casper, l'ambassadrice des États-Unis au Burundi.



«La réussite de ce projet servira de signal positif aux autres investisseurs potentiels, qui suivent Gigawatt Global et le Gouvernement du Burundi pour voir si les investissements au Burundi sont stables, prévisibles et faciles à faire. Nous travaillons ensemble très étroitement en fournissant beaucoup d'efforts (les États-Unis, le Burundi, les Pays-Bas et Gigawatt Global) pour faire de ce projet une réussite, pour permettre à tout le pays de recevoir de l'énergie. Cela contribuera au développement économique du pays.»



Le coordinateur de Power Africa aux États-Unis, Andrew Herscowitz, a souligné l'importance du travail de Gigawatt Global en précisant : «En tant que partenaire fondateur de Power Africa, Gigawatt Global continue à démontrer son leadership sur le secteur par cet investissement au Burundi.»



S.E. Hendrikes Verwein, l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi, a commenté : «Le Royaume des Pays-Bas soutient Gigawatt Global et s'engage à assister la société dans la poursuite de ses investissements. Le Royaume des Pays-Bas exprime son souhait que les engagements contractuels inclus dans les protocoles d'accord pour la construction de la centrale électrique solaire à Mubuga soient rapidement mis en œuvre.»



«Gigawatt Global s'attend à déployer 2 milliards USD dans des projets dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique comme partenaire de l'initiative Power Africa de la Maison Blanche au cours des prochaines années tandis que les énergies renouvelables prendront l'avantage dans la production électrique en Afrique et sur les marchés émergents», a indiqué le PDG, Josef Abramowitz.



«Nous ciblons l'Afrique sub-saharienne en tant que marché à fort impact et forte croissance, avec un portefeuille de projets électriques de petite, moyenne et grande taille dans les zones de développement les plus prioritaires.»



La construction et le raccordement du projet au réseau national sont prévus s'achever au quatrième trimestre de 2017. (End)