Un rebelle rwandais tué en RDC dans un combat avec les Maï-Maï

Kigali: Un rebelle des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) a trouvé la mort dans un affrontement survenu, jeudi 19 janvier, contre les Maï-Maï, à Mambu, en territoire de Butembo situé au nord-est de la RDC.



D’après la Radio Okapi parrainée par l’ONU qui livre cette information, un milicien a également été blessé à l’issue de ces accrochages.



«Il y a eu affrontement entre les FDLR et les Maï-Maï. On a tué un FDLR et un Maï-Maï a été blessé. Cet affrontement a eu lieu vers 7 heures et la population a fui. Les Maï-Maï sont rentrés dans la brousse et les FDLR également sont partis», a indiqué au média onusien le chef de secteur de Bapere, M. Kambakamba.



La même source a expliqué que les deux groupes armés se disputeraient la sécurisation des kits électoraux, destinés à l’enrôlement des électeurs dans la localité de Mambu, où il n’y a ni FARDC (Forces Armées de la RDC), ni police nationale congolaise.



L’affrontement entre ces deux groupes a fait que l’opération d’enrôlement des électeurs soit suspendue dans cette contrée.



Les responsables de la CENI dans la zone disent être au courant et une équipe est à pied d’œuvre pour trouver une solution à cette situation. (Fin)