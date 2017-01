La Belgique salue l’annonce de la libération de prisonniers au Burundi

Kigali: Le Vice-Premier Ministre belge et Ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, salue l’annonce de la libération de prisonniers au Burundi suite à une grâce présidentielle accordée par le Président Nkurunziza.



Il s’agirait notamment de manifestants contre le 3e mandat et de militants du parti MSD arrêtés lors d’une manifestation le 8 mars 2014.



Pour l’homme d’Etat belge, cette grâce présidentielle est un pas dans la bonne direction et un geste d’ouverture des autorités burundaises.



Dans le cadre du dialogue prévu par l’article 96 de l’Accord de Cotonou, l’Union européenne avait appelé à la libération de tous les prisonniers politiques en toute sécurité.



Didier Reynders espère que dans le même esprit de réconciliation nationale, d’autres prisonniers d’opinion pourront bénéficier d’une telle mesure.



La Belgique réitère son soutien à une sortie de crise par une ouverture de l’espace démocratique et un dialogue inclusif entre parties burundaises. (Fin)