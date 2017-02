Vingt et un Rwandais en possession des cartes d’électeurs congolais interpellés à Goma

Kigali: Vingt et un Rwandais ont été interpellés depuis mardi 7 février à Goma (Nord-Kivu) en possession des cartes d’électeurs congolais.



D’après la Radio Okapi parrainée par l’ONU qui livre cette information, ces personnes ont été interpellées vers 17 heures, pendant qu’elles s’apprêtaient à traverser la frontière à partir de la « Grande barrière » pour rentrer dans leur pays.



D’après la DGM (Direction Générale des Migrations), plus tôt dans la matinée du même mardi, ces ressortissants rwandais avaient traversé la frontière pour Goma, et auraient exhibé les « Karanga Mundu », la carte d’identité rwandaise.



Sur les vingt et une personnes arrêtées, deux ont réussi à s’échapper alors que les 19 autres seraient détenues au cachot du bureau des renseignements militaires (T2), toujours selon la DGM, qui indique qu’il ne s’agit pas d’une première.



Dans le territoire de Nyiragongo, à 10 km au Nord de Goma, la société civile locale dit avoir remis aux services de sécurité en janvier dernier quatre autres citoyens rwandais, qui tentaient de se faire enrôler.



Le vice-président de la commission électorale, Norbert Bazengezi Katintima, dit que des enquêtes sont actuellement en cours, notamment pour des cas de fraude signalés en territoire de Nyiragongo.



«Nous avons eu cette information, mais jusque-là, nous ne pouvons pas prendre ça comme faux ou comme vrai. Il faut que cette enquête aboutisse. Nous venons de charger notre secrétaire exécutif provincial de s’en occuper», a-t-il fait savoir. (Fin)