A Goma, des jeunes du Rwanda et de la RDC discutent de leurs rapports sociaux

Kigali: Réunis vendredi 14 avril à Goma au Nord-Kivu, une trentaine de jeunes du Rwanda et de la RDC ont discuté de la paix dans la région des Grands Lacs et des différends qui ont souvent opposé leurs pays.



Selon la Radio Okapi qui livre cette information, les jeunes de deux pays se sont réunis à l’initiative de l’ONG Amka Africa (en français: réveille-toi Afrique). Ils ont notamment reconnu que la méfiance et les préjugés caractérisent encore les rapports sociaux entre les jeunes des deux pays qui se sont souvent accusés de se déstabiliser par rébellions interposées.



«Même si on ne le dit pas, il y a une méfiance entre les jeunes. Comment on pourra construire cette région s’il y a la méfiance ? », s’interroge Fiston Muhindo de la RDC qui note cependant des améliorations dans les rapports entre les deux pays au cours des trois dernières années.



Pour Jean-Claude Twahira, venu du Rwanda pour participer à cette rencontre, la méfiance entre les deux pays est exacerbée par la situation de guerre qu’ont connue ces deux pays.



«Si nous parlons des conséquences dues aux conflits que nous avons connus au Rwanda, les Congolais aussi en ont connu. On trouve qu’il y a dans les deux pays, des problèmes communs négatifs ou positifs que nous pouvons régler ensemble», estime-t-il.



De son côté, Emma Mwimuka de la RDC, affirme que les deux pays partagent certains éléments culturels communs.



«Quand on regarde la culture congolaise et rwandaise- moi, je suis ressortissant du Sud-Kivu, je suis un Shi- on voit que, tout ce que nous faisons dans des cérémonies, c’est tout ce que font les Rwandais aussi», observe-t-il, appelant les jeunes à dépasser les considérations politiques.



Pour Hilda Vagheri de la RDC, les dirigeants congolais et rwandais devraient discuter des questions importantes en faveur des jeunes des deux pays, plutôt que d’alimenter la haine et la division par des discours et des messages inappropriés. (Fin)