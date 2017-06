Le Rwanda accueille 86 mille réfugiés burundais

Kigali: Le HCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés) compte 86 mille burundais exilés au Rwanda.



Cette indication a été faite par le Tanzanien Abel Mbilinyi, représentant résident du HCR au Burundi. Il a tenu ces propos ce mardi 20 juin à Bujumbura à l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés.



Selon Abel Mbilinyi, le Haut Commissariat pour les Réfugiés compte plus de 420 000 burundais exilés dans les pays africains.



Les pays qui ont accueilli beaucoup de burundais sont la Tanzanie avec plus de 239 mille, ensuite vient le Rwanda avec plus de 86 mille, et puis l'Ouganda qui héberge environ 46 mille et enfin la RDC qui a reçu plus de 37 mille. (Fin)