«La CEPGL apprécie l’appui de la France et contribue pour normaliser les relations entre ses trois pays membres» -Lititio Joseph

Rubavu: La CEPGL apprécie l’appui de la France et contribue pour normaliser les relations entre ses trois pays membres toujours dans le cadre de leur rapprochement afin de réaliser les importants projets intégrateurs communs fort utiles à la région, selon le Secrétaire exécutif adjoint chargé de l’Intégration Economique à la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs « CEPGL », Lititio Joseph. Lire l’interview réalisée par André Gakwaya de ARI.

Agence Rwandaise d’Information (ARI) - Vous êtes entrain de clôturer un projet de 750.000 euros, qui a été soutenu par la France dans le cadre du renforcement régional, êtes-vous content des réalisations ?

Lititio Joseph, Secrétaire Exécutif Adjoint de la CEPGL

L.J. - Nous sommes vraiment satisfaits des réalisations, sur deux aspects, le 1er aspect et le plus important, c’est un projet qui a permis de rapprocher les jeunes des trois pays de la CEPGL, du Burundi, de la RDC, et les jeunes du Rwanda.



Ces jeunes ont été rapprochés par un certain nombre d’activités que pus nous avons réalisées. On a mis ensemble et rapprocher plus ou moins 350 jeunes des trois pays sur différentes activités, de formation, de création des entreprises, donc sur ce plan, nous pensons que c’est une réussite.



Le deuxième plan auquel je confirme que les résultats ont été très satisfaisants, c’est au niveau de l’implication des autorités locales parce que partout où nous avons organisé des ateliers des jeunes, nous avons bénéficié des appuis des autorités locales, les maires des villes, les gouverneurs des provinces, les responsable locaux, qui ont assuré la sécurité des jeunes au niveau des chantiers que nous avons organisés. Nous avons bénéficié de l’appui des autorités et aussi des populations locales qui ont beaucoup apprécié cette activité de la CEPGL.



Vous savez beaucoup nous disent mais la CEPGL, on ne la voit pas, mais à travers ces activités, nous avons reçu beaucoup de feedback, beaucoup de réactions des gens, qui ont dit : tiens, nous savons maintenant que la CEPGL n’est pas morte », nous avons vu de nos yeux comment les jeunes de trois pays ont été mis ensemble pour le rapprocher davantage les populations de ces trois pays.



ARI - A un certain moment, le Président Kabila avait rencontré le Président Kagame et à ce moment-là, les choses marchaient bien. Le Président Nkurunziza rencontrait aussi souvent le Président Kagame. Mais à une période, il y a eu une désorganisation, et ce rapprochement n’est plus. Quelle est la contribution de la CEPGL pour normaliser les relations.



L.J. - Nous continuons à contacter les autorités des trois pays pour que les réunions se tiennent au niveau de nos autorités. Nous sommes en contact avec les ministères techniques, les ministères des Affaires étrangères des trois pays et essayons d’obtenir la réunion des ministres des Affaires étrangères et des relations extérieures pour que les réunions se tiennent, et que pendant ces réunions, toutes les questions puissent être débattues. Des questions qui concernent des projets intégrateurs. Nous avons de grands projets intégrateurs, nous avons de grands projets intégrateurs comme la Centrale Ruzizi qui donne le courant dans les trois pays et la Centrale Ruzizi III qui va être construite, les projets aussi sur les routes, des projets transfrontaliers en chantiers. Nous avons beaucoup de projets. Nous essayons de sensibiliser les trois pays pour que la réunion des ministres se tienne et c’est là-dessus que nous sommes entrain de travailler.



Notre contribution en tant que CEPGL, c’est de mettre ensemble les autorités pour qu’elles soient au tour d’une table, et autour de cette table, on y met toutes les questions pour qu’elles soient débattues.



ARI- Est-ce que les pays membres donnent des contributions pour la survie de la CEPGL ?



L.J - Nos pays ont plusieurs priorités, plusieurs programmes, donc les moyens ne sont pas toujours à la hauteur des nos ambitions, et cela se reflète aussi sur la CEPGL.



Les contributions viennent, mais il y a du retard dans leur versement. Mais nous n’avons pas perdu espoir. Nous sommes certains qu’un effort sera fait pour que ça soit payé afin de permettre à la CEPGL de réaliser son plan de développement.



ARI - Les autres partenaires importants qui semblent vous avoir appuyés, il y avait l’Union Européenne et d’autres partenaires, pouvez-vous les citer ?



L.J. - Oui, l’Union Européenne a beaucoup contribué en appuyant la CEPGL dans un certain nombre des projets. Il y a la Banque Africaine de Développement qui est aussi un partenaire important. Il y a aussi des partenaires bilatéraux, comme la France. Aujourd’hui, vous venez d’assister à une réunion clôturant un grand projet que nous avions avec la France. Il y a également d’autres coopérations comme avec le PNUD.



Nous travaillons avec les partenaires privés par exemple la Fondation BUFFET qui construit les postes frontaliers comme à la Grande barrière. Ça ce sont des partenaires.



ARI - Et les Etats-Unis ?



L.J. - Oui. Exactement, donc nous avons des partenaires qui sont en collaboration avec la CEPGL.



ARI- Est-ce qu’il y a quelques problèmes politiques ou d’autres obstacles dans les pays des Grands Lacs qui se manifestent ?



L.J. – Non, non. Il n’y a pas vraiment d’obstacles puisque nous continuons à collaborer. Chaque fois que nous organisons des réunions, toutes les trois parties sont là. Nous nous réunissons et essayons de réfléchir sur le futur des projets de développement de notre région. Il n’y a pas d’obstacles.



ARI- Quel est le message que vous pourrez lancer aux populations des Grands Lacs que vous servez pour qu’elles sachent que la CEPGL est toujours vivante, utile ?



L.J. - Le message est que la CEPGL est là. Elle continue à travailler vraiment pour le bien-être de ces populations. Vous savez que nous travaillons d’abord pour concrétiser la libre circulation dans la région des Grands Lacs. Ça c’est un grand chantier. Aujourd’hui, avec la seule carte d’identité, vous traversez à la frontière. L’on n’a pas besoin de présenter un passeport, pas besoin de visa, juste la carte d’identité suffit.



Nous continuons à œuvrer pour permettre la cohabitation pacifique entre les populations des Grands Lacs. Donc, le message, c’est de leur dire que la CEPGL est là. La Communauté est là et nous continuons à travailleur pour que les institutions de la Communauté puissent continuer à servir.



Je vous informe par exemple que la Banque de Développement des Grands Lacs a pu financer un projet de développement. La CEPGL est là, nous essayons d’harmoniser les procédures douanières pour qu’au niveau des trois pays, les choses puissent fonctionner de la même manière. La Communauté continue à travailler pour le bien-être des populations et pour le bien-être des trois Etats. (Fin)