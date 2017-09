Des illégalités et irrégularités ont affecté l’intégrité de l’élection qui n’a pas été conduite en accord avec la Constitution

Nairobi: Des illégalités et irrégularités ont affecté l’intégrité de la récente élection présidentielle qui n’a pas été conduite en accord avec la Constitution, selon un jugement de la Cour Suprême du Kenya rendu ce Vendredi.



Le résultat du récent scrutin présidentiel du 08 Août est donc «invalide et nul», et un nouveau vote doit être organisé dans deux mois. La décision de la Cour a été prise à une majorité de quatre juges sur six. C’est une première dans l’histoire du pays, et même du continent, titre certains médias.



La Commission électorale indépendante (IEBC) avait proclamé la victoire du président sortant, Uhuru Kenyatta, avec 54,27% des voix. Mais son rival, Raila Odinga, 44%, avait saisi la Cour Suprême du pays qui vient de trancher après deux semaines d’auditions et de délibérations.



Après ce verdict, Raila Odinga s’est déclaré satisfait et ses partisans ont envahi les rues de la capitale. Ce qui risque de déclencher des tensions où ce scrutin avait fait 22 morts dans des violences post-électorales qui avaient été vite maîtrisées.



Odinga juge incompétente la Commission électorale indépendante (IEBC) qui devrait être poursuivi en justice, selon ses propres termes.



De son côté, Uhuru Kenyatta a déclaré qu’il est en désaccord avec la décision de la Cour Suprême, mais qu’il la respecte. Il a annoncé qu’il est prêt à retourner sur le terrain de l’élection présidentielle. (Fin)