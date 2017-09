Soudan: 21 millions de dollars de l'ONU pour répondre aux besoins humanitaires dans les zones de nouveau accessibles

Kigali: Les Nations Unies ont annoncé vendredi l'octroi de 21 millions de dollars pour fournir des services d'aide alimentaire, de nutrition, d'eau et d'assainissement, de santé et d'autres formes de secours à des milliers de Soudanais dans la région de Jebel Marra au Darfour, ainsi qu'au Sud-Kordofan et dans le Nil bleu.



Ce financement permettra aux organisations humanitaires de soutenir des personnes vulnérables dans ces zones où l'accès était auparavant limité.



« Notre réponse répondra aux besoins immédiats grâce à une aide d'urgence vitale et renforcera la résilience des personnes les plus vulnérables et de leurs communautés face aux chocs futurs et récurrents », a déclaré Marta Ruedas, la coordonnatrice résidente et humanitaire de l'ONU au Soudan.



Les 21 millions de dollars proviennent du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) et du Fonds humanitaire du Soudan (SHF) qui comprend des fonds de différents donateurs. Les deux fonds sont gérés par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).



Dans un communiqué de presse, l'OCHA a déclaré que les cas de diarrhée aqueuse aiguë et l'afflux continu de réfugiés en provenance du Soudan du Sud ont exercé une pression croissante les ressources disponibles et mis à rude épreuve les services de base limités dans les zones ciblées nouvellement accessibles et où est destiné ce nouveau financement.



L'annonce de ce financement intervient quelques jours après que l'ancien Coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Stephen O'Brien, ait octroyé 45 millions de dollars du CERF à des programmes humanitaires en Afghanistan, en République centrafricaine, au Tchad et au Soudan. (Fin)