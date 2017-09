Le Burundi accueillera ce 07 Septembre douze mille Réfugiés volontaires rentrés de la Tanzanie

Bujumbura: Le Burundi accueillera ce 07 Septembre ses douze mille Réfugiés volontaires rentrés de la Tanzanie, selon le journal tanzanien «The Citizen».



«Environ douze mille réfugiés burundais installés en Tanzanie seront rapatriés à partir de jeudi 7 Septembre conformément à un accord conclu par le gouvernement d’accueil, les autorités burundaises et l’agence des Nations unies pour les réfugiés, UNHCR ", a déclaré Mwigulu Nchemba, ministre tanzanien de l’Intérieur cité par le journal tanzanien "The Citizen".



Ces réfugiés se sont fait enregistrer pour le retour volontaire dans leur pays, juste après la visite le 20 Juillet dernier à Ngara du Président burundais, Pierre Nkurunziza, qui a promis que le calme s’était rétabli dans son pays, et que les réfugiés avaient intérêt à rentrer chez eux pour des activités de développement et d’autosuffisance alimentaire.



Les réfugiés rapatriés seront accueillis dans un centre dans la Province de Ruyigi à l’Est du Burundais. Puis ils seront déposés chez eux en suivant le tronçon de la route qui arrive à Bujumbura, la capitale.



Il est attendu que d’autres réfugiés se feront inscrire pour le retour dans les prochains jours.



Toujours selon le Ministre tanzanien de l’Intérieur, Mwigulu Nchemba, la Tanzanie héberge plus de 350 mille réfugiés dont la majorité sont issus du Burundi et de la RDC. Il a précisé que son pays ne va jamais « recourir à la force pour chasser les réfugiés».



Selon les statistiques de l’agence de l’ONU pour les réfugiés, le flux de réfugiés burundais vers les pays voisins est en augmentation.



La Commission d'enquête de l'ONU sur les crimes commis au Burundi après l’élection de Nkurunziza au 3ème mandat a confirmé récemment dans un rapport que des crimes contre l’humanité continuent d’être commis au Burundi, et elle a conseillé que le moment n’était pas encore propice pour le retour des réfugiés. Mais le Gouvernement persiste et tient à convaincre que la paix et la stabilité ont été rétablies dans le pays.



Le nombre de ces réfugiés burundais a atteint plus de 400 mille à la date du 28 Août 2017.



Avec un effectif de plus de 240 mille personnes, la Tanzanie est le premier pays d’accueil des réfugiés burundais. Elle est suivie par le Rwanda (87 mille), l’Ouganda (49 mille) et la RDC (40 mille).