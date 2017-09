Said Djinnit encourage les ex-combattants FDLR à retourner au Rwanda

Kigali: L’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour les Grands lacs, Said Djinnit, appelle les anciens combattants des FDLR à regagner leur pays, le Rwanda.



D’après la Radio Okapi parrainée par l’ONU, Said Djinnit a lancé cet appel à l’issue d’une rencontre entre ces combattants cantonnés au camp Bahuma et une délégation du comité d’appui technique pour la RDC, qui a séjourné pendant quelques heures à Kisangani (Tshopo).



Cette délégation est composée des Nations unies, de l’Union africaine, la SADC (Communauté de développement d'Afrique australe), la CIRGL (Conférence internationale pour la Région des grands lacs) et le gouvernement congolais.



Pour l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les grands lacs, la communauté internationale est décidée à aider les ex-combattants à regagner le Rwanda en toute sécurité et dignité.



«La vie dans un camp n’est pas une vie normale. Nous sommes prêts à les aider pour mettre fin à leur sort dans les camps. Il faudrait qu'ils retournent dans leur pays, et on peut leur rassurer qu’ils retourneront dans la paix, la sécurité et la dignité et nous serons les garants de votre retour», a assuré Said Djinnit.



Les ex-combattants se disent disposés à rentrer dans leur pays natal, mais craignent pour leur sécurité.



«La vie dans les camps n’est pas une vie agréable. Vous nous promettez de nous faire arriver dans notre pays en sécurité mais nous pensons que notre pays n’est pas en sécurité», a déclaré l’un des ex-combattants FDLR, Faustin Chapelle Mugisa.Il a invité la SADC à prendre à cœur leurs craintes.



De son côté, le professeur Ibrahima Fall, représentant de l’Union africaine à la délégation assure les ex combattants FDLR, que la communauté internationale s’est investie, non seulement pour leur rapatriement mais aussi pour faire le suivi de leur sécurité au Rwanda.(Fin)