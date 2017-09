Trente-quatre réfugiés burundais tués par l’armée congolaise

Kigali: Au moins 34 demandeurs d’asiles burundais sont morts, vendredi 15 septembre, à Kamanyola, dans le territoire de Walungu (Sud-Kivu), après une répression de l’armée congolaise.



Selon la société civile locale, tout a commencé quand des ressortissants burundais sont allés manifester devant les bureaux des renseignements congolais afin d'exiger la libération de quatre des leurs, arrêtés et menacés d’extradition.



Selon la même source, ces Burundais ont jeté des pierres sur des agents des forces de l'ordre. Ces derniers ont vite ouvert le feu et ont continué à tirer à balle réelle sur la foule en colère.



Le nombre de morts est de 34 personnes pour le moment comme le confirme une source à la MONUSCO (mission Onusienne). Il y aurait également une centaine de Burundais blessés.



La plupart des Burundais qui vivent à Kamanyola sont des adeptes de la voyante Zebiya Ngendakumana de Businde (commune de Gahombo, province de Kayanza au nord du Burundi).



Elle et la majorité de ses fidèles ont fui le Burundi depuis plus de 2 ans à cause de la répression des pouvoirs publics. (Fin)