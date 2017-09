Le Secrétaire général de l’ONU condamne la mort d'un Casque bleu en RDC

Kigali: Le Secrétaire général de l’ONU condamne la mort d'un Casque bleu tanzanien de la Mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) le 17 septembre à Mamundioma, au nord de Beni, dans la province du Nord-Kivu, à la suite d'un accrochage avec des membres présumés des Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé.



Un autre Casque bleu tanzanien a également été blessé lors de l'incident. Le Secrétaire général présente ses condoléances à la famille endeuillée et au gouvernement de la République unie de Tanzanie.



Il souhaite un prompt rétablissement au Casque bleu blessé et demande instamment aux autorités de la République démocratique du Congo d'enquêter rapidement sur cet incident afin de traduire ses auteurs en justice.



Le Secrétaire général appelle tous les groupes armés de la République démocratique du Congo à mettre un terme aux actes de violence et à éviter une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. (Fin)