La MONUSCO déploie des troupes pour protéger les civils à Uvira

Kigali: En réponse à des affrontements entre de présumés groupes armés et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans la région d'Uvira (province du Sud-Kivu), la Mission de de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a rapidement déployé des troupes sur le terrain afin de dissuader toute attaque contre la ville et éviter l'escalade du conflit. Le commandant-adjoint de la MONUSCO est sur le site afin de superviser la situation.



«Cette réponse robuste est guidée par notre mandat. La MONUSCO est fermement engagée à la protection des civils, y compris les groupes vulnérables tels que les réfugiés et personnes déplacées», a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Maman Sidikou.



«J’exhorte les groupes armés à cesser immédiatement ces hostilités, y compris toute forme de violence contre les autorités constituées et les populations civiles innocentes. Tous les auteurs, en particulier ceux qui parrainent des groupes armés ainsi que ceux qui ont des responsabilités de commandement, seront tenus responsables de violations des droits de l'homme», a ajouté le chef de MONUSCO.



Uvira est la seconde plus grande ville de la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. (Fin)