Le Rwanda et le Benin signent deux accords bilatéraux

Kigali: Le Rwanda et le Benin ont signé ce samedi 30 septembre deux accords bilatéraux, à l’occasion de la première session de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays qui se tient du 29 au 30 septembre 2017 à Rubavu, une ville située à l’ouest du Rwanda.



Les deux pays ont signé les deux accords bilatéraux dans les domaines de coopération dans les domaines des TIC (Technologies de l’Information et de Communication), du service cadastral, de l'environnement et du développement durable.



Cette première session de la Grande Commission mixte de coopération a été présidée par la patronne de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, et son homologue béninois Aurélien Agbénonci.



Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre les accords signés, à promouvoir la coopération Sud-Sud et à renforcer la solidarité africaine. (Fin).