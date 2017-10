Le parlement déplore la mort de 24 réfugiés Burundais en RDC

Kigali: Le président de l’Assemblée nationale du Burundi, M. Pascal Nyabenda a déploré ce lundi, la mort de 24 réfugiés Burundais à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et a demandé à ce pays, à la MONUSCO (Mission des Nations Unies au Congo) et au Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de fournir des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles ces réfugiés ont été tués à Kamanyola ». La déclaration a été faite à l’occasion de l’ouverture solennelle de la session ordinaire parlementaire d’octobre 2017.



D’après une dépêche de l’Agence Burundaise de presse(ABP) parvenue à ARI, M. Nyabenda a à la même occasion exhorté la communauté internationale à mesurer la crédibilité des informations reçues sur le Burundi avant de les consigner dans des rapports susceptibles d’influencer sur de grandes décisions qui, selon lui, pourraient être prises et qui auraient des conséquences néfastes sur la vie de la population.



M. Nyabenda a en outre indiqué que l’Assemblée nationale du Burundi soutient et félicite le gouvernement dans ses efforts de redorer l’image du pays, ternie ces derniers temps, par divers acteurs motivés par des objectifs inavoués. Il a également félicité le ministère de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour les efforts qu’il est en train de déployer et les mesures qu’il ne cesse de prendre afin que la qualité de l’éducation et la formation de la jeunesse burundaise soit améliorées. Il encourage, à cet effet, ce ministère à aller de l’avant en vue d’atteindre une bonne adéquation entre la formation et l’emploi et ainsi permettre à la jeunesse de trouver des solutions au chômage que le pays connaît aujourd’hui.



Selon toujours M. Nyabenda, au cours de cette session ordinaire d’octobre, l’Assemblée nationale compte poursuivre ses missions de représentation du peuple, de voter des lois et de contrôler l’action gouvernementale. En ce qui concerne le vote des lois, Il a fait savoir que la plupart des projets de lois dont l’Assemblée nationale a été saisie par le gouvernement sont en cours d’analyse dans les différentes commissions permanentes. Au total, 16 lois seront analysées dont les principales sont entre autres le projet de loi relative à l’insolvabilité du commerçant au Burundi, le projet de loi portant système national de paiement et le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’accord sur l’établissement de la force en attente d’Afrique orientale, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi du Protocole de la Communauté-est africaine sur la paix et la sécurité et le projet de loi portant révision du code pénal. (Fin)