Quatre-vingt Exposants sur la Volaille en Afrique participent à la Conférence de Kigali

Kigali: Une Exposition ainsi qu’une Conférence sur la Volaille en Afrique sont organisées à Kigali pendant deux jours, du 04 au 05 Octobre, dans le but de montrer les performances à jour à des fins d’améliorer la production dans ce secteur, selon le Secrétaire Permanent au Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales, Jean-Claude Kayisinga.



«Nous avons invité quatre-vingt Exposants dans le Secteur de la Volaille afin que nos partenaires apprennent de leurs réalisations. Cela nous aidera à booster la productivité à notre tour, et à gagner des connaissances afin de nourrir une population croissante qui a besoin de plus de nourriture, dont le poulet et les œufs », a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos lors de l’ouverture de la première Edition de cette Conférence Africaine au KCC de Kigali.



Le PS Kayisinga a rappelé que les classes moyennes en Afrique sont en hausse et leur mode de nutrition change. L’on doit nourrir plus de gens avec plus de poulets.



Les 80 Exposants viennent d’Afrique, de Hollande, USA, Espagne, de Suisse, France, Belgique, du Canada, Inde et de divers pays. Tous montrent divers aliments pour faire grandir le poulet, ainsi que divers équipements dans le secteur, dont des couvoirs, des étagères, des aliments pour la volaille, etc.



«En marge de l’Expo se tient une Conférence où les participants changent sur les problèmes rencontrés au niveau de l’élevage des poules. En même temps des solutions et des stratégies sont dégagées pour émerger des défis», a souligné le PS Kayisinga. (Fin)