La MONUSCO rapatrie 13 ex-combattants rwandais et 39 de leurs dépendants au Rwanda

Kigali: La MONUSCO(Mission de l’ONU en RDC) a rapatrié ce mardi 3 octobre 13 ex-combattants rwandais ainsi que 39 de leurs dépendants dans leurs pays d’origine.



D’après la Radio Okapi parrainée par l’ONU, parmi ces 13 ex-combattants, figurent un major, un capitaine et un sergent-chef. Tous viennent du territoire de Masisi, notamment 17 de Kichanga et 35 de Kibabi.



Jean Bosco Hitimana Mwesa, capitaine rapatrié, a expliqué les motivations de leur retour:



«Nous voulons rentrer volontairement, personne ne nous met pression, car nous sommes informés qu’au Rwanda il y a la paix. Raison pour laquelle, nous voulons rentrer avec toutes nos familles. Je lance cet appel à tout celui qui est encore dans la brousse, de venir et nous suivre pour qu’on regagne notre pays le Rwanda. Car ils souffrent inutilement, sans cause, on les trompe en disant que s’ils arrivaient au Rwanda, ils seront tués, c’est un mensonge. Nombreux nous appellent, ils ont déjà gagné leur vie, on leur a remis des vaches, on leur a octroyé des crédits en coopératives, ils vivent bien vraiment. Il est temps qu’on donne la paix au Congo». (Fin)